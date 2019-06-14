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В Нафтогазе уверяют, что никаких «мировых соглашений» от Газпрома компания не получала

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В Нафтогазе уверяют, что никаких «мировых соглашений» от Газпрома компания не получала

Российский монополист «Газпром» не предлагал НАК «Нафтогаз Украины» никаких «мировых соглашений», а только продолжает настаивать на отмене обязательств по решениям международных арбитражей. Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

«В ответ на информацию российских СМИ со ссылкой на Александра Новака, главу Минерго РФ, Россия предложила Украине урегулировать вопрос арбитража между „Нафтогазом“ и „Газпромом“ мировым соглашением мы можем сообщить, что „Нафтогаз“ пока не получал никаких таких предложений. Если получим, мы их внимательно рассмотрим», — отметил Витренко.

По его словам, в частности украинская сторона может рассмотреть, в какой форме «Газпром» выполнит решение предыдущего арбитража по компенсации «Нафтогазу» убытков от невыполнения «Газпромом» своих обязательств по транзитному контракту в 2009-2017 годах.

При этом представитель НАК напомнил, что по этому решению «Газпром» должен Украине уже более 2,8 миллиарда долларов.

Также, по его словам, «Нафтогаз» готов рассмотреть предложения по новому транзитному контракту по европейским правилам, в котором в тариф дополнительно к полному покрытию расходов с 2020 года будет заложена компенсация за невыполнение «Газпромом» своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах .

Поскольку эта компенсация является предметом требований украинской стороны в новом арбитраже, то в случае урегулирования этого вопроса, «Нафтогаз» не будет этого требовать в арбитраже.

При этом он отметил, что новый арбитраж начал не «Нафтогаз», а «Газпром».

Как предположил Витренко, Новак, скорее всего, имел в виду «мировое соглашение» в смысле, уже озвученным Алексеем Миллером, главой «Газпрома», во время предыдущих встреч, по которому решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться .

«То есть мы имеем минимум „добровольно“ отказаться от 2,8 млрд долларов, а по максимуму, еще и вернуться в статус должника по положению контракта „бери или плати“ (более 80 млрд долларов до конца 2019) и газ, отобранный в 2014-2015 году (около 4 миллиардов долларов)», — прокомментировал заявление представитель «Нафтогаза».

По его мнению, российская сторона навязывает Украине это «мировое соглашение» в обмен на продление текущего контракта на транзит, который, в интерпретации «Газпрома», вопреки решению арбитража, не несет никаких обязательств «Газпрома» по объемам транзита. И как только «Газпром» достроит Северный Поток-2 и Турецкий Поток, по мнению Витренко, он прекратит транзит через Украину, оставив «Нафтогаз» ни с чем.

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Как отметил представитель компании, Киеву в этой ситуации следует объяснять западным партнерам, что и Украину, и Европу пытаются обмануть, как это уже было в 2009 году. Что действенные меры — это прекращение строительства Северного Потока-2 и эффективное антимонопольное расследование по жалобе Украины против «Газпрома», а также готовиться к прекращению транзита с 2020 года, получая при этом через международный арбитраж за это компенсацию.

Нафтогаз України, Газпром
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