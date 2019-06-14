Шведский остров Эланд переживает нашествие сотен миллионов бабочек

На шведском острове Эланд отмечено нашествие бабочек-репейниц (Vanessa cardui). Никогда раньше в Швеции и Скандинавии в целом их не наблюдалось столько, сколько в этом году, отмечают местные СМИ.
Обычно репейниц бывает несколько десятков тысяч, но сейчас их, по меньшей мере, 100 млн или даже в несколько раз больше.
Репейница принадлежит к субтропическому виду бабочек и во втором своем поколении распространяется с Ближнего Востока и Северной Африки к северу от Средиземного моря. Обычно чертополоховки появляются в Швеции в небольшом количестве в мае. В этом же году они запорхали на Эланде необычно рано и к тому же в неимоверных количествах. Несмотря на непривычные природные условия, бабочки чувствуют себя в Швеции хорошо, в том числе и из-за отсутствия здесь естественных врагов.
По словам специалистов, само по себе подобное вторжение репейниц, гусеницы которых питаются в основном чертополохом и крапивой, особой угрозы для местной природы не несет. Но в следующий раз вместо них могут явиться, например, колорадские жуки, поедающие картофель, или морковные мухи, питающиеся морковью, или какие-нибудь другие крайне опасные для сельского хозяйства насекомые, и тогда ситуация будет уже принципиально иной.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016