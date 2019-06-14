«Нафтогаз» объявил о снижении цены газа для населения

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей за возложение специальных обязанностей на июнь, она составит 5553,89 гривень за тысячу кубометров (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика). Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
«Таким образом, в июне цена газа, по которой „Нафтогаз“ продает его гассбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн, по сравнению с маем», — отметили в пресс-службе.
Так, конечная цена газа для потребителей в Кировоградской области с учетом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика в июне составит 7755,87 грн.
Конечная цена в других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.
Снижение цены на газ в НАК объяснили уменьшением цен на европейском рынке.
Напомним, постановление правительства № 485 предусматривает, что «Нафтогаз» для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя: цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на украинской энергетической бирже, и цену по правительственному постановлению № 867 от 19 октября 2018 года — компания выбирает из них самую низкую.
Наименьшей оказалась цена на украинском энергетической биржи — она и определила цену на июнь.
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