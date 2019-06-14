Кризис в Молдове разрешился – демпартия признала новое правительство

Демократическая партия Молдовы олигарха Плахотнюка приняла решение уйти в оппозицию, что дает шанс на урегулирование политического кризиса в стране. Об этом вице-председатель партии Владимир Чеботарь объявил в пятницу на брифинге по итогам заседания Национального политического совета.

«Мы уходим в оппозицию. ...Правительство Павла Филипа подаст в отставку, все министры. Это единственный выход для преломления политического кризиса», — сказал Чеботарь.

Отметим, что по данным СМИ такое решение было принято после разговора с послом США.

Политическая ситуация в Молдове обострилась в начале июня. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии олигарха Плахотнюка через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдовы Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. После этого в стране параллельно существовали два правительства, не признавшие друг друга.