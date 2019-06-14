Медведчук купил еще один телеканал

Народный депутат Украины Тарас Козак (фракция «Оппозиционный блок»), владелец телеканалов «112 Украина» и NewsOne, стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK и создает медиахолдинг «Новости».
«Украинский политик Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK — компаний «Мост ТВ» и «ТРК „Новые коммуникации“. Таким образом, в медиа-активе Козака теперь 3 канала: „112 Украина“, NewsOne и ZIK», — сообщила пресс-служба медиахолдинга «Новости» в пятницу.
Для развития и управления медиахолдинга он пригласил медиапродюсера Алексея Семенова, который назвал такое предложение «большой честью».
Тарас Козак входит в первую десятку избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
По данным журналиста Кристины Бердинских, за Козаком стоит кум Путина Виктор Медведчук.
«ZIK теперь тоже телеканал друга кума Путина Медведчука. Канал купил его бизнес партнер, нардеп Тарас Козак. Сочувствую коллегам с телеканала. А тем, кто уходит — респект. Бизнес-ренессанс кума начался года 4 назад. И всё это объяснялось войной и его исключительной ролью. Теперь 112, NewsOne и ZIK — это медиахолдинг „Новини“.
Генеральным продюссером холдинга стал Семенов, который после поражения Петра Порошенко на выборах, уволился из телеканала „Прямой“, который пиарил Порошенко и продолжает это делать. Хотя по бумагам „Прямой“ — это канал экс-регионала Макеенко, а не людей Порошенко. Но все ж всё знают.
Самая жесть же начнется, когда Медведчук станет депутатом Рады. „Прямому“ прогнозирую значительное сокращение бюджета после парламентских выборов. До выборов канал нужен конечно же. А ЗИК-у много Медведчука в новостях и всякого другого трэша», — написала она.
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