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Президент Молдовы поздравил народ с победой над «узурпаторами»

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Президент Молдовы поздравил народ с победой над «узурпаторами»

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил молдавский народ с победой «над узурпаторами власти» в стране. Об этом он заявил в пятницу на брифинге в парламенте, комментируя решение Демократической партии Молдовы (ДПМ) перейти в оппозицию и отправить в отставку правительство члена ДПМ Павела Филипа.

«Хочу поздравить вас победой, хотя и символической, над узурпаторами власти. Демократическая партия и ее лидер Владимир Плахотнюк, которые захватили власть в стране, признали свое поражение. Но это не окончательная победа», — предупредил президент.

Ранее вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь объявил, что партия приняла решение уйти в оппозицию, что дает шанс на урегулирование политического кризиса в стране. При этом он подчеркнул, что Демпартия продолжит настаивать на досрочных выборах в парламент.

Парламент Молдовы 8 июня преодолел трехмесячный кризис, после того как поддерживающая Додона Партия социалистов договорилась с блоком Acum («Сейчас») выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров ДПМ, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Майей Санду, которая является одним из лидеров Acum.

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Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд, который объявил эти решения неконституционными. После этого судьи временно отстранили Додона от обязанностей президента, чтобы и.о. премьер-министра и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо него. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филиппа, после чего в стране де-факто существовало два правительства, которые не признавали друг друга.

Молдова, Игорь Додон
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Пятница, 14 июня 2019
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