Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Дейнеко председателем Государственной пограничной службы Украины. Об этом говорится в указе Президента № 403/2019 от 13 июня.

«Назначить Дейнеко Сергея Васильевича Председателем Государственной пограничной службы Украины», — говорится в документе.

Как сообщалось, 31 мая Зеленский своим указом № 345/2019 уволил Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы. Цигикал возглавлял Госпогранслужбу с июля 2017 года.

Сергей Дейнеко — полковник Государственной пограничной служба Украины. Командовал Луганским пограничным отрядом до июня 2014 года. 20 июня 2014 года — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге — награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.