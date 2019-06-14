Актер Ален Делон госпитализирован во Франции

Популярный французский актер Ален Делон доставлен в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен из-за участившихся приступов мигрени. Об этом сообщают в пятницу местные СМИ.

В окружении 83-летнего актера заверили, что с ним «все хорошо» и он должен покинуть медицинское учреждение уже вечером 14 июня. «Он проходит обследование, ничего более», — приводит телеканал высказывание ассистента Делона. В качестве одной из причин частых головных болей врачи называют сердечную аритмию.

Ален Делон в 2017 году объявил о завершении своей актерской карьеры в кино. Он успел сняться более чем в 90 фильмах. На прошедшем в мае Каннском фестивале Делон удостоился почетной «Золотой пальмовой ветви» за выдающуюся карьеру в кино.