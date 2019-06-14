С «медведчуковского» ZIK начали увольняться менеджеры и журналисты

Гендиректор медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич уволился после того, как стало известно, что новым владельцем телеканала стал соратник Виктора Медведчука, нардеп от «Оппозиционного блока» Тарас Козак. Об этом Туркевич сообщил изданию «Детектор медиа», передает УП.

«Причины, я думаю, понятны», — сказал он в комментарии.

Кроме того, об увольнении с телеканала сообщили руководитель департамента производства собственных программ Ольга Мовчан, шеф-редактор новостей телеканала Роман Недзельский, главный редактор ИА ZIK Татьяна Вергелес.

«Мой ЗИК закончился. Увольняюсь», — написала Вергелес.

«За 9 лет работы меня множество раз переспрашивали, купил ли Медведчук ZIK. И это всегда было неправдой. Но вот это произошло — Тарас Козак, соратник кума Путина, владелец ZIKу. Я для себя не вижу никакой возможности продолжать здесь работу», — сообщила Мовчан.

«Официально — телеканал ZIK теперь принадлежит Медведчуку. А я — завтра выдаю в эфир последний выпуск еженедельника „Детали“ и иду искать работу», — отметил Недзельский.

Автор и ведущий Вахтанг Кипиани сообщил, что закрывает свою программу на канале.

«По дороге на презентацию книги „Дело Василия Стуса“ узнал новость, что адвокат Стуса Медведчук купил телеканал, на котором более 6 лет выходила программа „Историческая правда-ZIK“. Мы сделали около 500 выпусков. Как автор и ведущий программы сообщаю, что передача закрывается. Медведчук — это враг моей страны, убийца и прошлого, и будущего», — написал Кипиани.

Напомним, 14 июня народный депутат от «Оппозиционного блока», соратник Виктора Медведчука Тарас Козак стал владельцем телеканала ZIK. Таким образом, в медиаактивах Козака теперь три канала: «112 Украина», NewsOne и ZIK.