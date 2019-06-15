Перед атакой на танкеры Иран пытался сбить американский дрон

За несколько часов до взрывов на двух танкерах в Оманском заливе иранские военные заметили американский разведывательный беспилотник MQ-9 над водами в районе предполагаемой атаки и попытались сбить его ракетой земля-воздух. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.
По словам собеседника, ракета не попала в дрон и упала в воду. До того как по беспилотнику была выпущена ракета, он зафиксировал, как иранские суда приближаются к танкерам, сообщил источник.
Удалось ли дрону зафиксировать непосредственно атаку на танкеры, собеседник не уточнил. Телеканал добавляет, что не располагает какими-либо изображениями, сделанными беспилотником.
Напомним, что два нефтяных танкера пострадали от взрывов в Оманском заливе у берегов Ирана 13 июня. Один из них — Kokuka Courageous — шел под флагом Панамы, второй — Front Altair — под флагом Маршалловых островов.
Вашингтон в пятницу заявил, что за взрывами на двух танкерах в Оманском заливе стоит Иран. Госсекретарь США Майк Помпео пояснил, что выводы о причастности Ирана основываются на разведданных, а также на анализе использованного во время атаки оружия. Тегеран свою причастность к инциденту отрицает.
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