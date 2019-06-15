В Индии из-за рекордной жары погибли уже более трех десятков людей

С начала лета в Индии погибли по меньшей мере 36 человек из-за самой продолжительной жары в истории страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Национально управления по борьбе со стихийными бедствиями в Индии Аншу Прийю.
«По меньшей мере 36 человек погибли этим летом в течение самого продолжительного периода жары в истории Индии», — говорится в сообщении.
Интенсивная жара длится в стране уже более 30 дней, преимущественно на севере и в центре Индии.
Как отмечается, 10 июня в Нью-Дели была зафиксирована рекордная в июне для столицы температура в 48 градусов по Цельсию. А в западном городе Чуру температура превышала отметку в 50 градусов тепла.
По словам профессора из индийского Института тропической метеорологии Рагавана Кришнана, волны жары становятся «все более частыми и более интенсивными».
Отмечается, что в 2016 году Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями в Индии запустило несколько инициатив, которые были нацелены на сокращение жертв от жары. Так, в частности, были открыты специальные киоски с раздачей воды, приюты для бездомных и были внесены коррективы в рабочий график.
В результате количество погибших от жары в 2015 году упала почти в десять раз по сравнению с 2016 годом (c более 2400 до 250).
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