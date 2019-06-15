В Донецкой области произошла авария на шахте, один человек погиб

В Донецкой области в результате аварии в шахте «Центральная» вблизи Торецка погиб рабочий, другой спасся самостоятельно, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«14 июня в 20:56 в ГСЧС поступила информация, что вблизи г.Торецк в шахте „Центральная“ ГП „Торецкуголь“ на горизонте 1146 м на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на аварийном участке находилось два горняка, один спасся самостоятельно. В ночь на 15 июня около 3:15 спасатели нашли тело второго горняка (1983 г.р.).

«Всего в шахте работало 119 горняков. Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность», — отметили спасатели.

К спасательным работам привлекалось четыре горно-спасательных отделения Минэнергоугля.