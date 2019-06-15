Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому

Президент РФ Владимир Путин «с уважением относится» к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил кум Путина, глава политсовета «Оппозиционной платформы — За життя» Виктор Медведчук.
Он отметил, что слова Путина о новоизбранном президенте Украины звучали «за закрытой дверью».
«Во всех последних разговорах с Путиным он с уважением относится к этому человеку, как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев», — заявил Медведчук.
«Я присутствовал на пленарном заседании, где были высказаны эти тезисы. ... Он (Путин — Ред.) действительно так сказал, при этом он говорил с уважением к Зеленскому», — отметил Медведчук.
По его словам, Путин также отметил, что «опыт — дело наживное, и Зеленский научится».
Напомним, 7 июня на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин назвал Зеленского «хорошим актером», но при этом отметил, что для того чтобы быть президентом, «нужны другие качества». По словам Путина, ранее он не давал оценок деятельности Зеленского, поскольку пока никакой деятельности нет.
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