Трамп предрек крах рынка в случае его проигрыша на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что рынок ждет беспрецедентный обвал, если победу на президентских выборах 2020 года одержит не он. Такое мнение хозяин Белого дома выразил в субботу в Twitter.
«Экономика Трампа бьет рекорды, у нее впереди долгий путь. Однако если кто-то, кроме меня, займется руководством в 2020 году, произойдет обвал рынка, подобного которому мы еще не видели», — написал он.
59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Трамп выражал уверенность в том, что одержит на них победу. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.
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