Британцы считают Бориса Джонсона лучшим кандидатом на пост премьера

Жители Великобритании считают бывшего министра иностранных дел страны Бориса Джонсона самым сильным из кандидатов на пост следующего главы Консервативной партии, которому также предстоит сменить Терезу Мэй в должности премьер-министра. Об этом свидетельствуют результаты опросов, опубликованных в воскресенье газетами The Sunday Times и The Sun.

Согласно опросу соцслужбы YouGov, 47% британцев считают, что Джонсон сможет обеспечить тори победу над лейбористами и набирающей популярность Партией Brexit на парламентских выборах. Не согласились с такой оценкой только 22% респондентов. Успех партии в случае, если ей будет руководить нынешний глава МИД Джереми Хант, кажется вероятным лишь 15% опрошенных, а шансы других кандидатов на успех оцениваются как еще более низкие.

30% участников исследования, проведенного социологической службой OnePoll, назвали имя Джонсона, отвечая на вопрос о том, кто из британских политиков имеет наилучшие шансы осуществить Brexit и привести свою партию к победе на выборах в парламент. При этом ни один из пяти соперников фаворита премьерской гонки не был упомянут больше, чем 7% опрошенных.

Вопрос о том, какой из кандидатов больше всех поднимет популярность Консервативной партии в случае избрания ее лидером, задавался при проведении обоих опросов. 22% и 24% респондентов, соответственно, заявили о том, что с большей вероятностью проголосуют за тори на выборах, если лидером партии будет Борис Джонсон. При этом его основные соперники — Джереми Хант, Майкл Гоув и Саджид Джавид — набрали лишь по 8% голосов.

По итогам состоявшегося в четверг первого тура внутрифракционного голосования Джонсон значительно оторвался от всех конкурентов, получив поддержку 114 из 312 депутатов, а занявший второе место Хант завоевал лишь 43 голоса. Один из семи кандидатов, вышедших во второй тур, уже успел снять свою кандидатуру, поэтому борьбу за пост главы правительства продолжают лишь шестеро политиков. Помимо Джонсона и Ханта, это также министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, глава МВД королевства Саджид Джавид и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

Имя нового лидера тори и премьер-министра страны станет известно в конце июля.