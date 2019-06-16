В Кремле не понимают, чего ждать от Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле до сих пор нет четкого понимания, какой будет политика Украины при Владимире Зеленском.

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» Песков рассказал, что Путин занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор нет понимания, какими будут подходы нового президента к основным вопросам повестки дня, сообщает агентство «Интерфакс». В частности, неясно, сохранится ли «недружественная позиция Украины по отношению к России». Также в Кремле хотели бы понять отношение нового президента к Минским договоренностям.

«В целом подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть, но чёткой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого», — сказал Песков.

Напомним, ранее кум Путина, глава политсовета «Оппозиционной платформы — За життя» Виктор Медведчук заявил, что президент РФ Владимир Путин «с уважением относится» к президенту Украины Владимиру Зеленскому.