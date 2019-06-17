Мэром города в Германии впервые стал иностранец

Датский гражданин Клаус Рухе Мадсен выиграл второй тур выборов в северном немецком городе Росток, став первым иностранцем, получившим пост мэра. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Deutsche Welle.
Мадсен баллотировался как независимый кандидат и получил около 57% голосов, опередив Штеффена Бокхана из «Левой» партии.
Кандидатуру 46-летнего кандидата поддержали Христианские демократы канцлера Ангелы Меркель (ХДС) и дружественные бизнесу Свободные демократы, которые не выставляли своих собственных кандидатов.
Мадсен родом из Копенгагена, начала жить в Германии с 1992 года и переехал в Росток через семь лет.
До прихода в мэрию он шесть лет был президентом Торгово-промышленной палаты Ростока и одновременно управлял пятью мебельными магазинами.
Жена Мадсена будет управлять бизнесом в течение его 7-летнего срока на посту мэра.
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