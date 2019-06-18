Нацбанк немного укрепил гривну

Национальный банк Украины на вторник, 18 июня, установил официальный курс гривны на уровне 26,4219 грн за доллар против 26,4171 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,7643 грн против 29,8222 грн 14 июня.