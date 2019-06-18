Свежие рейтинги: Партия Порошенко теряет поддержку избирателей

В следующий парламент могут пройти партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос». Таковы результаты роллингового исследования Центра «Социальный мониторинг» и Института социальных исследований имени Александра Яременко за 8-14 июня, обнародованные 18 июня.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа» поддержали бы 47,5% тех, кто определился и будет голосовать,

На втором месте партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука, которую поддержали бы сейчас 11%.

ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко набирает 8,7%. Партию экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» готовы поддержать 8,3% опрошенных.

Партия «Голос» Святослава Вакарчука также преодолевает проходной барьер — у нее 5,3% поддержки.

С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть проходной барьер в 5% партия «Сила и честь» Игоря Смешко и «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко.

У других партий — менее 2% поддержки.

Директор центра «Социологический мониторинг» Дмитрий Дмитрук отметил, что партия «Голос» нарастила поддержку с 1% до более 5% с момента, когда Святослав Вакарчук объявил о создании партии и походе на парламентские выборы.

Он также отметил, что достаточно стабильные показатели у «Оппозиционный платформы — За жизнь» и «Батькивщины», «Европейская солидарность» же понемногу теряет рейтинг.

Партия «Слуга народа» лидирует по всем регионам. Базовый регион «Оппозиционного платформы — За жизнь» — восточный, в западном регионе борются за второе место партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».