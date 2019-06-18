В список партии Зеленского пробрался агент Медведчука Холодов, – источник

«Сигаретный король» Андрей Холодов, являющийся 22-м номером в списке партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», является «агентом» одиозного пророссийского политика Виктора Медведчука.

Об этом сообщает интернет-издание Аргументум со ссылкой на осведомленный источник.

«В списке Зеленского всплывает все больше и больше неоднозначных, мягко говоря, личностей. И, пожалуй, самый мутный тут персонаж — мафовик-сигаретчик Андрей Холодов. Который, при ближайшем рассмотрении, является тесно связанным с Виктором Медведчуком», — заявил источник.

По его данным, «внедрение» Холодова в списки Зеленского было тщательно спланировано.

«По сути, Холодов является агентом Медведчука в команде Зеленского. Таким образом опытный политик „раскладывает яйца по корзинам“. Не удивлюсь, если в списке „Слуги народа“ всплывут и другие его люди. Удивительно, как только Зеленский, обещавший новые лица, решился включить в список таких людей!» — заключил источник.

Издание напоминает, что ранее СМИ сообщали, что включенный под 22-м номером в список партии Зеленского Андрей Холодов тесно связан с рынком столичных МАФов. В этой связи его даже называли «сигаретным королем».

«Он непубличный человек, в интернете о нем почти нет данных, кроме новости о ДТП с участием его бывшей жены Екатерины Шаховской, „отмазать“ которую приезжал депутат-регионал. Причем, эту публикацию удалили сразу после партийного съезда „Слуги народа“. Именно на жену Холодова зарегистрировано несколько предприятий с видами деятельности, связанными с содержанием МАФов», — писали СМИ.

Также в СМИ отмечали, что Холодов занимается контрабандой сигарет из непризнанных «ЛНР» и «ДНР».