ЦИК уже зарегистрировала более 600 кандидатов в депутаты

Центральная избирательная комиссия во вторник зарегистрировала еще 122 кандидата в народные депутаты Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Из этих 122 претендентов 97 будут идти на выборы в Верховную Раду самовыдвиженцами, а 25 — от политических партий.

Всего на одномандатных избирательных округах по состоянию на 18 июня ЦИК зарегистрировала уже 583 кандидата. Список партий зарегистрирован только один — партии Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» — в нем 164 кандидата.

Напомним, что ЦИК принимает документы от желающих стать кандидатами в народные депутаты до 20 июня, а регистрирует до 25 июня.