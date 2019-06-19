Нацбанк незначительно укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на среду, 19 июня, укрепил официальный курс гривны на 3 копейки - до 26,3884 грн за доллар против 26,4219 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,5207 грн против 29,7643 грн накануне.