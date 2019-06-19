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Медведчук заявил, что Порошенко блокировал обмен заручниками

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Медведчук заявил, что Порошенко блокировал обмен заручниками

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кум президента РФ Виктор Медведчук заявляет, что пятый президент Украины Петр Порошенко сам блокировал обмен заручниками, и если бы была воля Порошенко, то обмен был бы за 5 дней.

Об этом он сказал в интервью ВВС News Русская служба.

«По поводу обменов. Я продолжаю этим заниматься. Только я везде говорю, что занимаюсь не обменами, а освобождением.... Когда ставят палки в колеса и обмены не проходят, потому что Порошенко был категорически против этого», — сказал Медведчук.

По его словам, Порошенко мешал обмену, «потому что он хотел получить то, что он хотел».

Медведчук рассказал, что якобы в декабре 2017 года, когда готовили первый этап обмена, боевики согласились на украинские условия обмена, но при одном условии: что на втором этапе, в январе-февраля 2018 года, будет произведен обмен «всех на всех».

«Порошенко дал мне на это добро. Он мне пообещал, что будет второй этап. И Порошенко это сорвал. Он начал вести себя как торгаш. Он предлагал провести обмены по схеме „10 на 25“, „15 на 35“ (а не „всех на всех“ — ред.). Почему он играл на этом? Потому что у него риторика была такая, он возвел в ранг государственной политики пещерную русофобию и антироссийскую истерию», — сказал кум Путина.

По его словам, Порошенко боялся отдавать тех, кто в Украине совершил тяжкие преступления.

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«Но люди, которые содержатся там (на оккупированной территории — ред.) тоже не одуванчики собирали, они тоже участвовали в боевых действиях, и в результате этих действий были тяжкие последствия. Порошенко не хотел этого слышать и видеть. Если бы он этого захотел, я бы за пять дней провел обмен», — подытожил Медведчук.

Вместе с тем в пресс-службе Петра Порошенко виновной в срыве обмена называют Россию.

«Виновной в срыве обмена является страна-агрессор Россия. Именно она не выполняет Минские договоренности», — ответили на заявления Медведчука в пресс-службе Порошенко.

Петр Порошенко, Виктор Медведчук, обмен пленными
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