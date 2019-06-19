В Минобороны опровергли свое заявление о призыве Зеленского в армию

Президент Украины Владимир Зеленский не призывался на службу в армию во время мобилизации а стране в 2014-2015 годах. Об этом заявило Министерство обороны Украины в ответ на запрос информагентства «Украинские новости».
«Гражданин Зеленский Владимир Александрович... военную службу в Вооруженных силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 годов не призывался», — сказано в сообщении Минобороны.
В ведомстве также отметили, что Зеленский находится на военном учете как военнообязанный, согласно выводам медкомиссии, признан годным к военной службе, имеет соответствующую военно-учетную специальность.
Советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков распространил в Facebook 13 апреля, в преддверии второго тура президентских выборов, сообщение пресс-службы Минобороны Украины, согласно которому Зеленскому 15 апреля 2014 года, 23 июня 2014 года, 15 августа 2014 года и 10 мая 2015 года направлялись повестки по месту жительства. Однако, как отмечалось в сообщении Минобороны, «гражданин Зеленский В. А. в военный комиссариат по вызовам не прибывал». Эту информацию многие СМИ восприняли как уклонение Зеленского от прохождения службы в армии.
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