22 ребенка попали в больницу после купания в озере на Луганщине

В течение 17-18 июня в лечебные учреждения Луганской области с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 27 человек, из которых 22 ребенка, которые перед этим купались в озере Песочное в г.Рубежное, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.
В обнародованном в среду утром на сайте Службы сообщении отмечается, что все пострадавшие 15-17 июня отдыхали на пляже «Малибу» и купались в озере Песочное.
В ГСЧС отметили, что в настоящее время проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Информацию о госпитализации детей и взрослых после купания в озере г.Рубежное подтверждают и в ГУ Нацполиции Украины в Луганской области.
Так, к ним из госучреждения Рубежанского межрайонного филиала «Луганский областной лабораторный центр министерства здравоохранения Украины» в 21.56 вторника, 18 июня, поступила информация о том, что в инфекционное отделение госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей, сообщает начотдела по связям с общественностью ГУ Нацполиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай.
«По предварительной информации все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное», — написала Погукай на своей странице в соцсети Фейсбук в ночь на среду.
По словам начотдела по связям с общественностью ГУ Нацполиции Украины в области, сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства и причины заболевания.
«В настоящее время все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — добавила Погукай.
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