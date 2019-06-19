Медведчук заявил о том, что обмен Сенцова сорвался из-за убийства Захарченко

Соглашение об обмене пленными между Россией и Украиной, среди которых фигурировал и украинский режиссер Олег Сенцов, сорвалось из-за убийства «главы» самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом в интервью BBC рассказал глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, который, якобы, вел переговоры об обмене пленными.

«У нас была почти достигнута договоренность по поводу обмена, в котором фигурировал в том числе и Сенцов, однако он сорвался в связи с определенными событиями в Донецке», — сказал Медведчук.

На уточняющий вопрос корреспондента, говорит ли он об убийстве Захарченко, Медведчук ответил утвердительно. «Да. Фактически мы почти договорились», — сказал он.

Режиссера Олега Сенцова задержали в 2014 году в Крыму. В августе 2015 года суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима, признав виновным в подготовке терактов на полуострове и в создании террористического сообщества.

В поддержку Сенцова выступали многие деятели мировой культуры. Вопрос об обмене Сенцова обсуждался также на уровне президентов России Владимира Путина и Петра Порошенко. Сложности с обменом режиссера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял тем, что Сенцов был осужден по тяжкой статье, а также тем, что не ясно, гражданином какой страны он является с точки зрения закона.

Режиссер также объявил о голодовке, которая продлилась 145 дней.

Глава так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко был убит в результате взрыва в Донецке 31 августа 2018 года.