В прошлом году в мире было 70,8 миллиона беженцев

Число беженцев в мире за прошлый год составило более 70 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада о глобальных тенденциях Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщает AFP.
«По подсчетам, более 70 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в прошлом году», — говорится в сообщении.
ООН приводит число беженцев в 70,8 млн человек. Это новый рекорд числа беженцев и лиц, ищущих убежища. Для сравнения, в конце 2017 года 68,5 миллиона человек по всему миру были вынужденно перемещены в результате насилия или преследования.
В целом за последние 20 лет число перемещенных лиц в мире удвоилось и в настоящее время превышает население Таиланда.
В УВКБ ООН объясняют это увеличение отчасти растущим потоком беженцев из Эфиопии, вызванным межэтническим конфликтом, а также из Венесуэлы — на фоне экономического коллапса, который привел к нехватке основных продуктов питания и лекарств в стране.
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