Депутаты предполагают, что КС не вынесет никакого решения по поводу указа о роспуске Рады

Судьи Конституционного суда Украины могут не принять решения относительно конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады до 29 июня, и производство будет закрыто, допускают народные депутаты Игорь Попов (фракция «Радикальной партии») и Борислав Береза (внефракционный).

«Политические букмекеры дают равные коэффициенты на положительное или отрицательное решение Конституционного суда о досрочных выборах. Мысли 17 судей разделились, и сегодня не было 10 голосов за один из вариантов решения. А если до 29 июня патовая ситуация продлится — это производство закрывается. И этот вариант может стать Соломоновым решением, а судьи пойдут умывать руки в Днепре», — написал Попов на своей странице в Facebook.

В свою очередь Береза напомнил, что в составе КС должно быть 18 судей, но сейчас их 17, а для принятия решения необходимо 10 голосов.

«За решение по роспуску ВР голоса разложились 9 на 8. И сейчас каждая из сторон пытается перетащить судей на свою сторону. Но в итоге может так быть, что Конституционный суд не сможет принять решения до 29 июня, если за него не будет 10 голосов и тогда... судебное производство закрывается», — написал он на своей странице в Facebook.

«Оказывается такую лазейку давно оставили для судей Конституционного суда для случая, если они не хотят ссориться с властью. А мы все останемся в неопределённости, был ли конституционным указ президента или нет», — добавил нардеп.

При этом Береза отметил, что в таком случае внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся.