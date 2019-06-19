Войти
Волкер объяснил, в чем ценность Минских соглашений
позиция
Волкер объяснил, в чем ценность Минских соглашений
Трамп заявил о своей жесткости в отношениях с Россией
дружба народов
Трамп заявил о своей жесткости в отношениях с Россией

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Россия собирается вернуться в ПАСЕ – сформировала делегацию

446
Россия собирается вернуться в ПАСЕ – сформировала делегацию

Совет федерации и Госдума РФ сформировали делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). В ее состав вошли семь сенаторов и 11 депутатов.

Председатель комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев напомнил, что из-за ограничений российские парламентарии четыре года не участвовали в работе

«Если Ассамблея проголосует за доклад госпожи Суттер, она признает ошибочность своих предыдущих действий в отношении РФ», — заявил депутат, которого цитируют российские СМИ.

Как ранее отмечал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, если ПАСЕ «без изъятий» примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.

Комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что «в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах». Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.

Читайте также: Кого Нидерланды обвинили в гибели MH17. Досье

Напомним, что российских парламентариев лишили ряда прав в 2014 году из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия ее делегации в ПАСЕ полностью не восстановят.

ПАСЕ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 19 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Кому должен мир?

Когда мы под предлогом «все страны живут в долг» так же накапливаем кредиты, то забываем учесть, что эти страны одновременно являются кредиторами. Более того, что у каждой страны своё уникальное положение, которое нам мягко говоря недостижимо. Уже молчу про целевое использование этих кредитов. И нам, чтобы брать их за пример, то нужно как минимум достичь того же уровня. Чтобы сидеть и ничего не делать, нужно очень высоко сидеть.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О роли социокультурных факторов в развитии экономики

Если бы мне пришлось выбирать режим, я предпочел бы быть свободным человеком в деградирующей экономике, которая «падает стремительным домкратом» (что сейчас и происходит), чем жить при таком правителе, как Сталин. Но качественное и стабильное развитие экономики в «наших краях», с моей точки зрения, возможно лишь при технократической тирании. И сделать это можно было только «сверху», потому что иным образом в обозримые исторические сроки изменить менталитет и социокультурные особенности народов нереально - подобные эволюционные преобразования длятся веками.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как добиться устойчивых темпов роста экономики

В конце мая были опубликованы два прогноза касательно роста ВВП Украины в 2019 году. Прогноз Всемирного банка и консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли указывают на ожидания экономического роста в этом году на уровне 2,7%. То есть, до прошлогоднего уровня роста ВВП (3,3%) мы не дотягиваем 0,6 процентных пункта. Темпы экономической динамики порой принимают инерционный характер, поэтому прогнозы снижения темпов роста ВВП настораживают. Что же делать для слома этой негативной тенденции?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016