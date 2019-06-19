Россия собирается вернуться в ПАСЕ – сформировала делегацию

Совет федерации и Госдума РФ сформировали делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). В ее состав вошли семь сенаторов и 11 депутатов.
Председатель комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев напомнил, что из-за ограничений российские парламентарии четыре года не участвовали в работе
«Если Ассамблея проголосует за доклад госпожи Суттер, она признает ошибочность своих предыдущих действий в отношении РФ», — заявил депутат, которого цитируют российские СМИ.
Как ранее отмечал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, если ПАСЕ «без изъятий» примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что «в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах». Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.
Напомним, что российских парламентариев лишили ряда прав в 2014 году из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия ее делегации в ПАСЕ полностью не восстановят.
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