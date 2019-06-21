Нацбанк немного снизил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 21 июня, ослабил официальный курс гривны на 4 копейки - до 26,3759 грн за доллар против 26,3343 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,8232 грн против 29,5128 грн накануне.