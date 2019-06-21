Партия «Слуга народа» подала в ЦИК документы по 199 кандидатам-мажоритарщикам

Партия «Слуга народа» подала в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации 199 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

«Поздно вечером мы подали документы 199 кандидата в одномандатных округах. Наши юристы — герои. Следите за новостями», — сообщила партия в Фейсбук в пятницу утром.

В настоящее время информация о кандидатах по мажоритарным округам не обнародована.