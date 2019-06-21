В Крыму заявляют о росте числа туристов с материковой Украины

С наступлением летнего сезона поток туристов в аннексированный Крым значительно вырос, российские пограничники вынужденно увеличили пропускную способность переходов на границе с Украиной. Об этом сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу местного пограничного управления ФСБ.
«Учитывая, что наибольшее число пересекающих госграницу приходится на предпраздничные, предвыходные и выходные дни, пограничным управлением приняты дополнительные меры по осуществлению пропуска граждан и транспортных средств. В частности, задействованы все транспортные и пешеходные направления, при необходимости используется реверсное оформление», — рассказали в ведомстве.
Ежесуточно российские пограничники оформляют около 11 тыс. человек, границу каждый день пересекают до 1,5 тыс. автомобилей. При этом в конце мая пограничники прогнозировали поток туристов на уровне почти в два раза меньшем — 6 тыс. человек в сутки.
Согласно российским данным, в 2018 году аннексированный Крым посетили более 1 млн туристов с материковой Украины.
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