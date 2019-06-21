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Накануне ввода нового рынка электроэнергии в Киев прилетел представитель Госдепа США по вопросам энергоресурсов

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Накануне ввода нового рынка электроэнергии в Киев прилетел представитель Госдепа США по вопросам энергоресурсов

В Киев для обсуждения с представителями украинской власти и бизнеса важности проведения реформ в сфере энергетики прибыл главный заместитель руководителя Бюро Госдепартамента США по вопросам энергоресурсов Кент Логсдон.

«Приветствуем в Киеве главного заместителя руководителя Бюро Госдепартамента по вопросам энергоресурсов Кента Логсдона, который прибыл для обсуждения важности энергетических реформ с представителями украинской власти и бизнеса», — сообщается на странице посольства США в Украине в социальной сети Facebook.

Агентство США по международному развитию (USAID) запустило в Украине Проект энергетической безопасности. Об этом сообщила директор Миссии USAID. За этот период USAID направит на реализацию проекта в украинском энергетическом секторе 85 млн долларов. Основные аспекты работы, согласно программе, — это рынки электроэнергии, природного газа, централизованного теплоснабжения и возобновляемых источников энергии.

В данный момент эта программа является самой крупной для USAID в Украине. По словам директора агентства, это доказывает готовность США к обеспечению энергетической безопасности украинского государства.

1 июля должен быть введен новый рынок электроэнергии, которой является частью международных обязательств Украины по имплементации Третьего энергопакета Европейского Союза (ЕС). Для своевременного запуска рынка, Кабинетом Министров Украины на базе государственного предприятия (ГП) «Энергорынок» созданы 2 госпредприятия «Оператор рынка» и «Гарантированный покупатель».

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Ранее сообщалось, что USAID рекомендовало запустить рынок электроэнергии 1 июля в безопасном режиме. Американские эксперты считают, что открытие оптового рынка электроэнергии в безопасном режиме увеличит эффективность работы рынка и уменьшит непредсказуемость ценообразования. А также поможет выявить проблемные вопросы в правилах функционирования рынка и правовой базе.

энергорынок, Кент Логсдон
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Пятница, 21 июня 2019
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