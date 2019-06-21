Оппозиция Грузии выдвинула свои требования к власти

Оппозиционные партии Грузии озвучили три основных требования к власти и призвали население присоединиться к новой акции протеста у здания парламента. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что первое требование оппозиции — отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Второе — освобождение всех задержанных накануне граждан.

Третьим требованием является начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов.

Напомним, в Тбилиси у здания парламента Грузии снова собираются люди на акцию протеста в связи со вчерашним скандалом с российским депутатом.

В четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек.

Протесты начались после инцидента с участием депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Гаврилов является президентом Межпарламентской ассамблеи православия (это объединение было создано по инициативе Греции в 1993 году и должно содействовать принятию в странах-членах законов, отвечающих интересам православия. — Ред.). И в столице Грузии в четверг проходило заседание организации.

Депутат Гаврилов начал заседание, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Его выступление прервали местные оппозиционные депутаты из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии», которые потребовали, чтобы российская делегация покинула парламент. По мнению членов «Европейской Грузии», Россия является оккупантом и ее представитель не должен вести заседание. Гаврилова под охраной вывели из здания, он улетел в Россию.