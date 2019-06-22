Трамп предрек полное разрушение Ирана в случае войны с США

В случае военного столкновения американских и иранских сил будет «разрушение», которого Иран прежде «никогда не видел». Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News. Отрывки из этой беседы телеканал опубликовал на своем сайте.
«Я не ищу войны», — отметил, комментируя ситуацию, политик. Он также заявил, что приглашает иранское руководство сесть за стол переговоров.
При этом исключать возможности военного конфликта Трамп не стал. «Если это произойдет, это будет уничтожением, которого вы никогда не видели раньше», — заверил глава государства, обращаясь к Тегерану. «Но я это делать не собираюсь», — добавил Трамп. Иран в свою очередь, напомнил американский лидер, не может иметь ядерного оружия. «Вы хотите говорить — хорошо. В противном случае у вас будет плохая экономическая ситуация в ближайшие три года», — сказал президент США.
Накануне стало известно о том, что Трамп в последний момент отменил удар США по Ирану. Отношения между странами остаются напряженными после выхода Вашингтона из ядерной сделки в прошлом году.
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