Более 13 тысяч граждан уже изменили место голосования

13 091 граждан Украины воспользовались услугой временного изменения места голосования по состоянию на пятницу, 21 июня. Об этом сообщается в Государственном реестре избирателей.
Как и во время президентских выборов, избиратели могут воспользоваться процедурой смены места голосования. Сейчас граждане начинают регистрироваться все более активно. Больше всего людей из разных регионов зарегистрировалось в Киеве, Харьковской, Киевской и Донецкой областях.
Центральная избирательная комиссия Украины упростила процедуру временного изменения места голосования. Теперь процедура не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающие необходимость временного изменения места голосования. Для этого нужны только паспорт и заявление.
Изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля.
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