Футболисты грузинских клубов вышли в антироссийских футболках

Футболисты трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура местного чемпионата в антироссийских футболках. Об этом сообщает Грузия Online.

Свою позицию высказали игроки «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави» (Рустави), причем два последних клуба играли в очной встрече между собой.

На футболках, которые выполнены в черном цвете, надпись гласит, что часть территории Грузии оккупирована Российской Федерацией.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, которые в 2008 году оккупировала Россия. 20 июня 2019 года в Грузии состоялась антироссийская акция, которую спровоцировало выступление российского политика в грузинском парламенте. Акции продолжаются до сих пор. Среди требований — отставка руководства МВД Грузии.