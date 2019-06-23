Футболисты грузинских клубов вышли в антироссийских футболках

Футболисты трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура местного чемпионата в антироссийских футболках. Об этом сообщает Грузия Online.
Свою позицию высказали игроки «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави» (Рустави), причем два последних клуба играли в очной встрече между собой.
На футболках, которые выполнены в черном цвете, надпись гласит, что часть территории Грузии оккупирована Российской Федерацией.
Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, которые в 2008 году оккупировала Россия. 20 июня 2019 года в Грузии состоялась антироссийская акция, которую спровоцировало выступление российского политика в грузинском парламенте. Акции продолжаются до сих пор. Среди требований — отставка руководства МВД Грузии.
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