Трамп озвучил условия для заключения новой ядерной сделки с Ираном

У Тегерана, уверен Трамп, не должно быть ядерного оружия. Также иранские власти, считает политик, должны позволить США осмотреть свои ядерные объекты. Кроме того, сделка не должна быть заключена на продолжительный период времени.
Президент США Дональд Трамп полагает, что, сбив американский беспилотник, Иран хотел подать Вашингтону сигнал о том, что он готов к переговорам и хочет заключить новую ядерную сделку. Об этом глава государства заявил в интервью NBC News. Его полная версия опубликована на сайте канала.
«Посмотрите, они не собираются иметь ядерное оружие», — попытался интерпретировать действия Тегерана Трамп, заметив, что, по его мнению, иранским властям не нравится их нынешнее положение. «Их экономика абсолютно разрушена. И я думаю, что они хотят вести переговоры», — заявил президент.
Через премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который в июне посетил Иран, иранскому высшему руководителю, аятолле Али Хаменеи Трамп, по его словам, передал на словах послание, которое заключалось в том, что у Тегерана «не может быть ядерного оружия». При этом стороны, допускал президент США, «могут сесть за стол переговоров и заключить сделку, но ядерного оружия у Ирана при этом быть не должно».
Это же американский лидер в интервью NBC News назвал основным условием для заключение нового соглашения с Ираном. Кроме того, иранские власти, уверен президент США, должны позволить американским экспертам осмотреть свои ядерные объекты. Еще одним необходимым положением возможного договора Трамп назвал непродолжительный срок — сделка, по его мнению, не должна заключаться на долгий период времени.
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