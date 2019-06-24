Нацбанк укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на понедельник, 24 июня 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 11 копеек - до 26,2664 грн за доллар против 26,3759 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,7231 грн против 29,8232 грн 21 июня.