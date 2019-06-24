Иран пригрозил и дальше сбивать американские беспилотники

Командующий военно-морскими силами Ирана, адмирал Хуссейн Ханзади заявил, что противник в лице США теперь знает о возможностях Тегерана жестко ответить на нарушение своего воздушного пространства.
«Враг отправил свой самый совершенный самолет-разведчик, и все видели, что мы его сбили. Это жесткий ответ, который мы можем неоднократно повторить, и противник знает об этом», — цитирует Ханзади агентство Tasnim.
Адмирал также заявил о том, что революционная молодежь Ирана сможет ответить на санкции и обеспечить безопасность в регионе. По его словам, последние достижения в развитии военной техники дают основания рассчитывать на светлое будущее.
Напомним, 20 июня иранские власти сообщили об уничтожении силами ПВО американского беспилотника, который якобы вторгся в воздушное пространство страны. В Пентагоне факт нарушения границы опровергли, а президент США Дональд Трамп сообщил, что в качестве ответной меры принял решение о нанесении ракетного удара по Ирану. Однако в последний момент глава Соединенных Штатов приказал своим ВВС возвращаться обратно, чтобы не убивать 150 человек из-за потери дрона.
Позже Трамп заявил, что готов сделать Иран «снова великим», но пообещал, что не допустит создание Тегераном ядерного оружия.
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