Во Львове проходит заседание Межпарламентского совета Украина - НАТО

Заседание Межпарламентского совета Украина — НАТО началось в понедельник во Львове.
Как передает «Интерфакс-Украина», выступая с приветственным словом к участникам мероприятия, председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что заседание совета проходит в сложное для Украины время смены власти — после президентских выборов и перед парламентскими.
«То, как прошли президентские выборы, показало, что Украина является современным европейским государством в плане открытости и конкурентности. И я убежден, что в таком же духе пройдут и парламентские выборы», — сказал Парубий.
Он подчеркнул, что вступление в НАТО и ЕС является ключевой задачей во внешней политике Украины, заметив, что «несмотря на результаты выборов, Украина будет устойчиво идти по пути вступления в НАТО».
«Важным знаком на этом пути является проведение весной 2020 года Парламентской Ассамблеи НАТО в Киеве. Как свидетельствует история, каждая страна — не член НАТО, проводившая заседание Ассамблеи, вскоре становилась членом Альянса», — сказал Парубий.
В свою очередь, президент Парламентской Ассамблеи НАТО Мадлен Мун заявила, что Украина имеет жизненно важное значение для безопасности и стабильности в этом регионе.
Президент ПА НАТО подчеркнула, что нельзя забывать о том, что последние 5 лет Украина переживает сложные времена — 13 тысяч человек погибли в результате оккупации Россией украинской территории. По ее словам, Россия незаконно удерживает сотни украинских заложников, в том числе 24 моряков украинских ВМС и режиссера Олега Сенцова.
«Россия продолжает предоставлять убежище людям, сбившим малазийский «Боинг», — сказала Мун.
По ее словам, Россия заинтересована в эскалации ситуации на Донбассе, что выразилось, в частности, в начале выдачи паспортов РФ жителям Донбасса.
Заседание Межпарламентского совета Украина — НАТО во Львове продлится 24-25 июня.
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