Грузия потеряет более 150 тысяч российских туристов

Грузия потеряет более 150 тыс. туристов из России из-за запрета российским авиакомпаниям летать в эту страну. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в туристической отрасли.

По данным одного из собеседников издагния, 155 тыс. пассажиров не смогут воспользоваться выкупленными авиабилетами, а еще 25 тыс. должны будут вернуться до начала действия запрета, который вступает в силу с 8 июля.

Источник газеты в туристической отрасли добавил, что на возврат средств за билеты перевозчиками придется выплатить 2,3–3 млрд руб. Собеседник издания в одной из авиакомпаний заявил, что существует риск того, что в ближайшие две недели по направлению в Грузию придется отправлять пустые самолеты, так как часть пассажиров может отказаться от поездок из-за негативного информационного фона.

20 июня в Грузии начались акции протеста после инцидента с депутатом российской Госдумы Сергеем Гавриловым. Он участвовал в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой он является. В грузинском парламенте он занял место спикера, что возмутило представителей оппозиции. Они также потребовали отставки спикера парламента.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который временно запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля. С этого же дня грузинские перевозчики также не смогут осуществлять перелеты в Россию.