Войти
Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета
официально
Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета
Порошенко уверяет, что никаких дел против него нет
резонанс
Порошенко уверяет, что никаких дел против него нет

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Грузия потеряет более 150 тысяч российских туристов

239
Грузия потеряет более 150 тысяч российских туристов

Грузия потеряет более 150 тыс. туристов из России из-за запрета российским авиакомпаниям летать в эту страну. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в туристической отрасли.

По данным одного из собеседников издагния, 155 тыс. пассажиров не смогут воспользоваться выкупленными авиабилетами, а еще 25 тыс. должны будут вернуться до начала действия запрета, который вступает в силу с 8 июля.

Источник газеты в туристической отрасли добавил, что на возврат средств за билеты перевозчиками придется выплатить 2,3–3 млрд руб. Собеседник издания в одной из авиакомпаний заявил, что существует риск того, что в ближайшие две недели по направлению в Грузию придется отправлять пустые самолеты, так как часть пассажиров может отказаться от поездок из-за негативного информационного фона.

20 июня в Грузии начались акции протеста после инцидента с депутатом российской Госдумы Сергеем Гавриловым. Он участвовал в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой он является. В грузинском парламенте он занял место спикера, что возмутило представителей оппозиции. Они также потребовали отставки спикера парламента.

Читайте также: Власти Грузии пошли навстречу требованиям оппозиции

Президент России Владимир Путин подписал указ, который временно запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля. С этого же дня грузинские перевозчики также не смогут осуществлять перелеты в Россию.

Россия, Грузия
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 24 июня 2019
Воскресенье, 23 июня 2019
Суббота, 22 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как Украине бороться с теневой экономикой

Когда мы говорим о борьбе с теневой экономикой, надо понимать с чем мы в силах бороться, а с чем - нет. Полной победы в борьбе с теневой экономикой вряд ли удастся достичь. Идеального рецепта противодействия привычным проявлениям теневой экономики не найдено. А бурное развитие технологий - информационных, финансовых и производственных - говорит о том, что обуздать движение «в тень», приобретающее новые формы, будет все сложнее.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Кому должен мир?

Когда мы под предлогом «все страны живут в долг» так же накапливаем кредиты, то забываем учесть, что эти страны одновременно являются кредиторами. Более того, что у каждой страны своё уникальное положение, которое нам мягко говоря недостижимо. Уже молчу про целевое использование этих кредитов. И нам, чтобы брать их за пример, то нужно как минимум достичь того же уровня. Чтобы сидеть и ничего не делать, нужно очень высоко сидеть.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О роли социокультурных факторов в развитии экономики

Если бы мне пришлось выбирать режим, я предпочел бы быть свободным человеком в деградирующей экономике, которая «падает стремительным домкратом» (что сейчас и происходит), чем жить при таком правителе, как Сталин. Но качественное и стабильное развитие экономики в «наших краях», с моей точки зрения, возможно лишь при технократической тирании. И сделать это можно было только «сверху», потому что иным образом в обозримые исторические сроки изменить менталитет и социокультурные особенности народов нереально - подобные эволюционные преобразования длятся веками.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016