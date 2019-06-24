Грузия потеряет более 150 тысяч российских туристов

Грузия потеряет более 150 тыс. туристов из России из-за запрета российским авиакомпаниям летать в эту страну. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в туристической отрасли.
По данным одного из собеседников издагния, 155 тыс. пассажиров не смогут воспользоваться выкупленными авиабилетами, а еще 25 тыс. должны будут вернуться до начала действия запрета, который вступает в силу с 8 июля.
Источник газеты в туристической отрасли добавил, что на возврат средств за билеты перевозчиками придется выплатить 2,3–3 млрд руб. Собеседник издания в одной из авиакомпаний заявил, что существует риск того, что в ближайшие две недели по направлению в Грузию придется отправлять пустые самолеты, так как часть пассажиров может отказаться от поездок из-за негативного информационного фона.
20 июня в Грузии начались акции протеста после инцидента с депутатом российской Госдумы Сергеем Гавриловым. Он участвовал в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой он является. В грузинском парламенте он занял место спикера, что возмутило представителей оппозиции. Они также потребовали отставки спикера парламента.
Президент России Владимир Путин подписал указ, который временно запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля. С этого же дня грузинские перевозчики также не смогут осуществлять перелеты в Россию.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016