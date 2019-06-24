Новый секретарь Нацинвестсовета видит возможность в три раза увеличить инвестиции в страну

Новоназначенный секретарь Национального инвестиционного совета, IT-предприниматель, общественный деятель и волонтер, 4-й номер списка «Слуги народа» на выборах Давид Арахамия считает, что Украина может минимум в три раза увеличить объем иностранных инвестиций в страну.

«Не хочу декларировать много на старте, но все предварительные консультации с крупными инвесторами свидетельствуют о том, что Украина может как минимум втрое увеличить нынешний объем инвестиций в страну. Получил задание от президента сделать этот процесс как можно более быстрым», — прокомментировал он свое назначение на официальном сайте президента Украины.

Давид Арахамия — выпускник Европейского университета, магистр экономики. Прошел магистерскую программу Professional management в Open University (Лондон). Соучредитель международной IT-компании Template Monster. Основатель волонтерской организации «Народный проект», которая помогает украинским военным на востоке страны. С 2016 года возглавлял международную платформу по созданию сайтов Weblium.

Как сообщалось, 24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета, назначив себя его главой.