Гройсман перед выборами пообещал повысить пенсии части пенсионеров

Кабинет министров Украины на следующем заседании примет решение о повышении пенсий пенсионерам с большим стажем, но небольшими зарплатами на постоянной основе с 1 июля, заявляет премьер-министр Владимир Гройсман.
«Полтора года назад — в январе 2018 года, в Мариуполе — я пообещал: правительственная пенсионная реформа коснется всех без исключения категорий пенсионеров. С тех пор выплаты увеличивались — и для военных пенсионеров, и для представителей „вредных“ и опасных профессий. Единственной категорией, которая требовала нашего усиленного внимания, были работники, которые имели большой трудовой стаж, но маленькие зарплаты, следовательно, малые отчисления», — сказал Гройсман на рабочем совещании в Кабмине в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
По словам премьера, благодаря возможностям экономики и общему экономическому росту, в правительстве финализировали решения, которые позволят увеличить выплаты пенсионерам с большим стажем, но небольшими зарплатами на постоянной основе с 1 июля.
«На ближайшем заседании правительства мы завершим все процедурные моменты», — заверил он.
Таким образом, женщины со стажем более 30 лет и мужчины со стажем более 35 лет получат повышенные пенсии.
Гройсман пообещал, что пенсии составят не менее 2 тыс. грн.
«Это будет очередной этап перерасчета пенсий, дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме», — пообещал премьер.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016