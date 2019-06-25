В Украине закрывают старейший детский журнал

Один из старейших детских журналов Украины «Барвинок», который имеет 90-летнюю историю, прекращает работу. Об этом сообщила в июньском выпуске редакция журнала, передает Литакцент.
«Ваши встревоженные звонки, E-mail по поводу будущего «Барвинка» очень смущают нас. Нам самим невыразимо грустно и тяжело, и объясняем все как есть. Дети массово погружаются в виртуальный мир, это не лучшее время для журнала с его апеллированием к смыслов реальности... Наш кораблик уже пришвартовывается, мы сходим на берег, где нас ждут рукописи еще не законченных книг, учебников, волонтерская работа. Так что еще встретимся. Поэтому не прощаемся, а говорим: «До свидания!» — говорится в сообщении.
Ежемесячный литературно-художественный журнал «Барвинок» для детей младшего и среднего школьного возраста основан в январе 1928 года в Харькове под названием «Жовтень». После военного перерыва его выпуск возобновили в апреле-мае 1945 года уже в Киеве как «Барвинок».
Совокупный тираж за более 86 лет превысил 315 млн экземпляров. В последние годы издателем журнала был редакционный коллектив, оформлен как собственник.
Государственных дотаций издание не получает в связи с законодательством о независимости СМИ.
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