Нацбанк снова укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 25 июня 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 8 копеек - до 26,1912 грн за доллар против 26,2664 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,8423 грн против 29,7231 грн накануне.