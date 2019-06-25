Жара в Украине начинает спадать

Во вторник, 25 июня, в южной части Украины ожидаются грозы, град и шквалы, на остальной территории без осадков. При этом температура на большей части страны будет уже менее 30°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«25 июня в Украине переменная облачность, в южной части грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый). Температура днем 24-29°, в южной, восточной части и на Закарпатье 30-34°», — отмечается в сообщении.

В Киеве и области 25 июня переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 27-29°.