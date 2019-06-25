Жара в Украине начинает спадать

Во вторник, 25 июня, в южной части Украины ожидаются грозы, град и шквалы, на остальной территории без осадков. При этом температура на большей части страны будет уже менее 30°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
«25 июня в Украине переменная облачность, в южной части грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый). Температура днем 24-29°, в южной, восточной части и на Закарпатье 30-34°», — отмечается в сообщении.
В Киеве и области 25 июня переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 27-29°.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016