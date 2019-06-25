ЦИК зарегистрировала уже более 4,6 тыс. кандидатов в депутаты

ЦИК по состоянию на утро вторника зарегистрировала в одномандатных избирательных округах на досрочных выборах Верховной рады 2331 кандидата в депутаты и 2335 кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки 18 политических партий.
Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.
«ЦИК зарегистрировала 2335 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 18 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе. В одномандатных избирательных округах зарегистрирован 2331 кандидат, в том числе баллотирующиеся в порядке самовыдвижения — 1 тыс. 507, выдвинутых политическими партиями — 824», — сказано в сообщении.
Кроме того, ЦИК зарегистрировал 252 официальных наблюдателя на выборах от иностранных государств и международных организаций.
Регистрация кандидатов в депутаты продлится до 25 июня включительно. До 8 июля партии еще могут снимать с регистрации тех или иных кандидатов.
Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля. Они пройдут по смешанной системе, когда половина мест в Раде (225 мандатов) распределяется между партиями, которые преодолели проходной барьер в 5%. Еще 199 депутатов будут избраны в одномандатных округах, их число сократилось на 26 из-за событий в Донбассе и аннексии Крыма Россией.
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