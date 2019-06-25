Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ

Делегация Украины покинула зал заседаний ПАСЕ. Об этом сообщил во вторник в прямом эфире телеканала «Прямой» парламентарий Алексей Гончаренко.

«Вся наша делегация покинула помещение, — сказал он. — Мы на период этой сессии приняли решение о том, что украинская делегация будет принимать участие в обсуждении только тех пунктов повестки, которые касаются наложения санкций на РФ».

По словам Гончаренко, украинская делегация еще вернется в зал заседаний, чтобы помешать избранию председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого вице-спикером ПАСЕ.

«Завтра, — сообщил также парламентарий, — мы придем на заседание после обеда, чтобы проголосовать за наложение санкций на РФ. В обсуждении в зале всех остальных вопросов повестки мы участия не примем. Это символ нашего протеста против решения, которое было принято ночью».

В ночь на вторник ПАСЕ приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений ассамблеи относительно полномочий и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Доклад поддержали во вторник 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий в Украине и аннексии Крыма была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий. С 2017 года Россия также заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.