Партия Зеленского подала заявления в правоохранительные органы в связи с регистрацией кандидатов-клонов в округах

Представители партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского подали заявления в правоохранительные органы о введении в заблуждение избирателей в связи с регистрацией на мажоритарных избирательных округах кандидатов-клонов партии «Слуга народа».

«Сегодня нами было подано сообщение о совершении уголовного правонарушения, которое предусмотрено ст.157 Уголовного кодекса Украины. То есть введение избирателей в заблуждение», — сказал представитель партии «Слуга народа» Александр Качура журналистам во вторник, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, в заявлении идет речь о том, что на сегодняшний день часть кандидатов в народные депутаты по одномандатным избирательным округам указали в своих анкетных данных в заявлениях, которые подавали в ЦИК при регистрации, информацию о том, что они якобы работают в частном предприятии «Слуга народа», ООО «Слуга народа» или общественных организациях «Слуга народа», что имеет признаки мошенничества.

«Все эти общественные организации — мы насчитали больше 100 на сегодняшний день — они зарегистрированы, как правило, за два дня до того момента, как были поданы документы. То есть усматривается в этом грязная технология против «Слуги народа», — пояснил Качура.

Он пояснил, что суть технологии заключается в том, чтобы запутать избирателей, чтобы они «не смогли отдать свой голос за ту партию, за которую собирались».

Также по словам Качуры, встречаются случаи, когда кандидаты в депутаты по мажоритарному округу указывают в своих анкетных данных, что они являются членами партии «Слуга народа», хотя на самом деле такими не являются.

«Завтра начинается всеукраинский флешмоб всех мажоритарных кандидатов — сегодня, надеюсь, будут зарегистрированы все мажоритарные кандидаты от нашей партии — завтра начинается подача заявлений о совершении преступления во все территориальные управления полиции по всем округам», — подчеркнул представитель партии «Слуга народа».

По его словам, на сегодня уже выявлены более 85 таких случаев.

Качура уточнил, что сегодня были поданы заявления в МВД, Национальную полицию и Генпрокуратуру Украины, и выразил надежду, что это дело будет расследовано, и что правоохранительные органы совершат все необходимые действия, чтобы избиратели 21 июля смогли отдать свои голоса за партию, которую действительно поддерживают.

Кандидат в народные депутаты по избирательному списку «Слуги народа» Вадим Галайчук в свою очередь отметил, что массовость такого явления вызывает подозрения, то за этим стоит какая-то организация, так как большинство организаций с названием «Слуги народа» создавались за несколько дней до регистрации кандидатов, то есть была некая стратегия.

Ст. 157 Уголовного кодекса Украины — «препятствование осуществлению избирательного права или права принимать участие в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя».

Как сообщалось, 21 июня в общественной организации «Комитет избирателей Украины» (КИУ) заявили о массовых фактах регистрации кандидатов-клонов партии «Слуга народа» в одномандатных избирательных округах.

«Такие лица баллотируются как самовыдвиженцы, но при этом в основных сведениях о себе отмечают, что они являются представителями общественных организаций, благотворительных фондов, частных предприятий под названием „Слуга народа“», — сообщается на сайте КИУ.

Такие случаи зафиксированы КИУ в одномандатных округах № 37 (Днепропетровская область,. Кривой Рог), где зарегистрировано сразу 5 кандидатов-самовыдвиженцев, которые используют бренд «Слуги народа» (при этом все пятеро — беспартийные); № 146 (Полтавская область), где зарегистрировано трое таких кандидатов; в ОИО № 94 (Киевская область) — три разные лица указывают, что связаны с брендом «Слуги народа», хотя все они — беспартийные. В ОИО № 95 (Киевская область) зарегистрирован кандидат-самовыдвиженец, у которого в сведениях относительно указано, что он представляет благотворительную организацию «Слуга народа». Аналогичная ситуация и в округе № 137 (Одесская область).